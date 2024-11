Governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou reforço na segurança após explosões - Bruno Peres/Agência Brasil

Governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou reforço na segurança após explosõesBruno Peres/Agência Brasil

Publicado 14/11/2024 06:29 | Atualizado 14/11/2024 07:47

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou nesta quarta-feira (13), que a Praça dos Três Poderes permanecerá isolada até que se tenha garantia de segurança no local. Após o atentado que deixou uma vítima fatal , o acesso à Praça foi fechado e o policiamento reforçado.Equipes de varredura foram enviadas ao local. Agentes da Polícia Federal também foi deslocados para as proximidades dos prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Não foram encontradas ameaças Em entrevista no Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal (GDF), Celina evitou confirmar a identidade do homem que morreu após explosões em frente ao prédio do STF. Segundo ela, ainda há bombas amarradas ao corpo. O dono do carro onde a Polícia Militar do DF encontrou explosivo próximo ao local é o catarinense Francisco Wanderley Luiz Celina disse que é preciso ter cautela para saber a natureza do que ocorreu. Ela afirmou ainda que conversou com as autoridades do Congresso e com a Polícia Federal, que também está apurando o caso.