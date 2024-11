Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) teve água e energia cortados por falta de pagamento - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 14/11/2024 13:05

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) entrou com uma ação contra a Águas do Rio após o corte no abastecimento nas dependências de algumas unidades. Na quarta-feira (13), o reitor Roberto Medronho informou, durante uma aula pública, a situação orçamentária da universidade.

Além do corte de água, a UFRJ também teve a energia elétrica cortada . Segundo a Light, a dívida total da faculdade é de R$ 31,8 milhões. Ainda na noite de quarta, a Justiça Federal determinou que a concessionária restabeleça a energia das 15 dependências.

O Museu Nacional, que também pertence à UFRJ, chegou a ter as instalações afetadas pelo corte de energia. No entanto, após um pedido urgente da universidade, a energia foi restabelecida. A instituição alertou que o corte de eletricidade em um espaço como o Museu Nacional representa um risco real de incêndio e de perda do acervo histórico.

Procurada, a Águas do Rio informou que, no momento, não tem ciência de notificação judicial e que está em negociação com a universidade sobre o abastecimento.

Anteriormente, a concessionária também afirmou que várias reuniões com a reitoria foram realizadas para buscar um acordo em relação à dívida. Segundo a empresa, na última delas, ocorrida no dia 7 de novembro, na sede da Pró-Reitoria de Planejamento, no Fundão, foi alinhada uma proposta com desconto, formalizada no dia seguinte, 8 de novembro. A dívida é de R$ 18 milhões.

Com o fim do prazo de validade desta proposta em 12 de novembro, e sem retorno da universidade, foi iniciado o corte do fornecimento de água em algumas unidades. A empresa destacou que nenhuma unidade de serviço essencial será afetada.