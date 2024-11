Corte de energia na UFRJ. Movimentação e aula expondo a situação da Universidade pelo reitor Roberto Medronho - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - A Justiça Federal determinou, na noite desta quarta-feira (13), que a Light restabeleça a energia das 15 dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os cortes haviam sido feitos por conta de dívidas da faculdade junto à concessionária.

Na decisão, o desembargador Alcides Martins, do Tribunal Regional Federal, determinou que a “Light se abstenha de interromper o fornecimento de energia nas instalações” da UFRJ e realize o religamento imediato nas instalações que sofreram corte de luz. A medida levou em consideração o caráter essencial das atividades acadêmicas e de assistência oferecidas pela universidade.

Além do corte de energia elétrica por inadimplência nesta terça-feira, algumas instalações da UFRJ amanheceram sem água nesta quarta. A informação foi dada pelo reitor Roberto Medronho durante uma aula pública, na qual ele apresentou a situação orçamentária da universidade às escuras, com o auxílio de um gerador portátil. De acordo com a Light, a dívida total da faculdade é de R$ 31,8 milhões.

O Museu Nacional, que também pertence à UFRJ, chegou a ter as instalações afetadas pelo corte de energia. No entanto, após um pedido urgente da universidade, a energia foi restabelecida. A instituição alertou que o corte de eletricidade em um espaço como o Museu Nacional representa um risco real de incêndio e de perda do acervo histórico. Isso ocorre porque algumas coleções são mantidas em álcool e necessitam de refrigeração constante, uma vez que a exposição a temperaturas elevadas, por períodos prolongados, pode comprometer seriamente a segurança e a preservação dessas peças valiosas.

Procurada pelo DIA, a Light afirmou que não foi intimada da referida decisão e, tão logo seja intimada, adotará as medidas cabíveis.