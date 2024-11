O bandido foi preso em Bonsucesso, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 13/11/2024 19:51 | Atualizado 13/11/2024 22:38

Rio - Agentes da 110ª DP (Teresópolis) prenderam, nesta terça-feira(12), um homem em Bonsucesso, Teresópolis, na Região Serrana, apontado como o principal líder de uma facção criminosa na localidade. Ele é acusado de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com as investigações, o preso teria assumido o comando do tráfico de drogas no local após a prisão do antigo chefe, em setembro deste ano. O antecessor foi detido na comunidade da Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio, durante a "Operação Response".

Além do envolvimento com o tráfico, o acusado foi flagrado tentando matar uma comerciante na cidade de Teresópolis, sob a alegação de que ela seria amiga de policiais, o que teria motivado o ataque. O homem também foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

Durante a ação, os agentes apreenderam drogas, balanças de precisão, material para embalar entorpecentes, diversos apetrechos relacionados ao tráfico e uma quantia em dinheiro.

A ação contou ainda com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar.