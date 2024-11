PM de São Paulo e irmão foram baleados na Estrada do Porto Velho, próximo à Estação de Cordovil - Reprodução

Publicado 13/11/2024 20:28

Rio - Um dos suspeitos de participar do ataque contra um policial militar de São Paulo e seu irmão foi preso nesta terça-feira (12), após dar entrada em um hospital com ferimentos. O crime ocorreu quando as vítimas, que estavam no Rio para acompanhar o evento do G20, entraram por engano em um dos acessos à comunidade Cidade Alta, no Complexo de Israel, Zona Norte.