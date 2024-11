Douglas Rafael Santos, o Canelão, foi detido em Caxias - Reprodução

Publicado 13/11/2024 19:18 | Atualizado 13/11/2024 19:22

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, na tarde desta quarta-feira (12), Douglas Rafael Santos, o 'Canelão', de 35 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Denise Macedo Jana , perita da Polícia Civil, em abril do ano passado. O foragido foi encontrado durante uma ação da Operação Torniquete na comunidade Beira-Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

'Canelão' estava sendo monitorado pelos agentes da DRFC e não esboçou reação ao receber voz de prisão. De acordo com as investigações, Denise estava em um veículo com o filho na Linha Vermelha, altura de Caxias, no momento em que foi abordada por dois homens armados em uma moto.

A vítima reagiu à tentativa de assalto e os bandidos atiraram 12 vezes contra ela. A dupla levou a pistola da policial e fugiu. Denise chegou a ser encaminhada ao Hospital Moacyr do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos.

'Canelão', apontado como um dos dois bandidos na moto, era alvo de um mandado de prisão preventiva por latrocínio e associação criminosa, expedido pela 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias e cumprido nesta quarta-feira.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional.