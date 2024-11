O caso foi encaminhado para a 44ª DP (Inhaúma) - Divulgação

Publicado 13/11/2024 16:27 | Atualizado 13/11/2024 16:35

Rio - Um homem foi preso em flagrante por Guardas Municipais da Penha por descumprimento de medida protetiva no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (13).

A vítima, que já é assistida pela Ronda Maria da Penha, acionou as equipes e informou que o suspeito estava no portão de sua residência. Os agentes foram ao local e encontraram o acusado, que foi preso e conduzido à 44ª DP (Inhaúma), onde a ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha. Após o registro, a vítima foi levada para sua residência.

A Ronda Maria da Penha já registrou 38 prisões em 2024, sendo a maioria por descumprimento de medida protetiva. Desde o início das atividades, mais de 90 prisões foram realizadas, sendo a maioria por descumprimento de medida protetiva expedida pela Justiça.

Assim que recebem o acionamento da Justiça, as equipes da GM-Rio passam a acompanhar as vítimas que já sofreram violência, realizando visitas periódicas e com a possibilidade de serem acionados em situações emergenciais. O objetivo é impedir a revitimização das mulheres acompanhadas pelo programa.

Em 2024, a Ronda já assistiu 4.650 mulheres e, desde 2021 até setembro, mais de 50 mil ações de acolhimento foram realizadas.