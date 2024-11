Mesmo com chuva, o crime aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (13) - Divulgação

Publicado 13/11/2024 17:49 | Atualizado 13/11/2024 18:32

Rio - Uma mulher foi baleada após um assalto, no fim da manhã desta quarta-feira (13), na Rua Padre Josino Tavares, em Bangu, Zona Oeste. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo testemunhas do crime, a vítima estava indo para uma reunião de trabalho quando foi atingida nas costas, mesmo após entregar os pertences aos bandidos. De acordo com moradores da região, nas proximidades da Rua Silva Cardoso, só nesta semana já houve mais de quatro assaltos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Bangu foi acionado por volta das 10h da manhã para a ocorrência. Agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar a ocorrência no local e encontraram a vítima já ferida. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu), onde o caso segue sendo investigado.