O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 13/11/2024 17:14 | Atualizado 13/11/2024 17:57

Rio - O subtenente da Polícia Militar Marcelo José de Paula Rosa, de 51 anos, foi assassinado nesta terça-feira (12), ao ser baleado em uma tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na Rua Turuna, no bairro Xavantes. De acordo com agentes do 39º BPM (Belford Roxo), a vítima teria sido reconhecida como policial pelos criminosos, que atiraram. Marcelo chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu. Os bandidos conseguiram fugir.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O subtenente De Paula era lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia) e ingressou na corporação em 1995. Ele deixa mulher e quatro filhos. Não há informações sobre o sepultamento.