Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, de 25 anos - Reprodução/Redes sociais

Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, de 25 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 13/11/2024 19:33

Rio - Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, de 25 anos, foi preso, nesta quarta-feira (13), em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, acusado de ser o chefe de uma quadrilha especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas.

Ele foi encontrado por policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) em uma ação que fez parte da Operação Petrolina I.

Na segunda-feira (11), as investigações já tinham levado à prisão em flagrante de outro traficante com uma carga de aproximadamente 14 kg de skunk, avaliada em cerca de R$ 150 mil.

A droga foi interceptada no Arco Metropolitano, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após ter saído do estado de Pernambuco com destino ao Rio de Janeiro.

Após a prisão do traficante, os agentes identificaram Pedro e, contra ele, foi expedido um mandado de prisão temporária.

Segundo os agentes, o homem preso nesta quarta possui uma extensa ficha criminal, incluindo uma prisão no ano passado, em Fernando de Noronha, por extorsão. Ele já era investigado por seu envolvimento em tráfico internacional de drogas.