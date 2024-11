O apagão foi causado por uma ocorrência na subestação de energia da Enel em Alcântara - Reprodução / Google Street View

Publicado 13/11/2024 19:45

Rio - A Enel Rio comunicou, no início da noite desta quarta-feira (13), que normalizou o fornecimento de energia para todos os clientes afetados pelo problema na subestação de Alcânatara. Moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana do Rio, ficaram sem luz entre a noite de terça-feira (12) até a tarde de quarta.

De acordo com a Enel, um efetivo de 60 equipes atuaram para concluir o reparo. Já na madrugada de quarta-feira, uma outra ocorrência afetou a linha de distribuição de alta tensão que abastece parte dos sistemas em Niterói e São Gonçalo. Essa segunda ocorrência foi solucionada no fim da manhã.

A concessionária ainda informou que com reforço de equipes em campo para eventuais ocorrências causadas pelas chuvas na região da subestação.

Orientações aos moradores

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ divulgaram, nesta quarta-feira, s direitos dos clientes e as obrigações das concessionárias de energia elétrica, conforme estabelecido pela legislação pertinente e por Resolução da Sedcon, que regulamenta a comunicação das interrupções no fornecimento aos afetados.