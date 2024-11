Céu amanheceu nublado e praias cariocas vazias nesta quinta-feira (14) - Armando Paiva / Agência O Dia

Céu amanheceu nublado e praias cariocas vazias nesta quinta-feira (14)Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 12:24 | Atualizado 14/11/2024 12:51

Rio - Depois do temporal que assolou o Rio de Janeiro na quarta-feira (13), quando vários bairros da Região Metropolitana e algumas ruas de Duque de Caxias e Niterói ficaram alagadas e bairros como Del Castilho e Maracanã, na Zona Norte, e São Gonçalo ficaram sem luz, o tempo apresentou melhora nesta manhã (14).

A previsão para esta quinta-feira (14), dia de abertura dos eventos do G20, é de céu nublado com chuvas fracas em pontos isolados ao longo do dia. A temperatura segue estável, também com mínima de 17°C e máxima de 25°C. O céu ficará nublado a encoberto e os ventos variam entre fracos e moderados.

Na sexta-feira (15), haverá pancadas isoladas e a mínima estimada fica em 17ºC e a máxima 26ºC. Já para o final de semana, o tempo é de instabilidade e de aumento de temperatura.

No sábado (16), haverá predomínio de céu nublado com os ventos moderados, com previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. A temperatura fica entre 18ºC e 30º Graus. Já no domingo (17), o tempo melhora um pouco: a máxima chega aos 33ºC.

Nos primeiros dias da semana, quando ocorrem a Cúpula do G20, principal evento do encontro internacional, não há previsão de chuva.

Na segunda-feira (18), o tempo ficará nublado, mas sem risco de precipitações e com temperaturas em elevação. A máxima prevista é de 36ºC e a mínima de 18ºC. Enquanto na terça-feira (19), o sol aparece e a temperatura cai, com mínima de 22ºC e máxima 29ºC .