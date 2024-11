O apagão foi causado por uma ocorrência na subestação de energia da Enel em Alcântara - Reprodução / Google Street View

O apagão foi causado por uma ocorrência na subestação de energia da Enel em AlcântaraReprodução / Google Street View

Publicado 14/11/2024 12:27 | Atualizado 14/11/2024 15:02

Rio – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) iniciou, nesta quinta-feira (14), uma fiscalização na área de concessão da companhia de energia Enel. O objetivo é avaliar as causas dos apagões que afetaram Niterói, São Gonçalo e Magé, na Região Metropolitana , nos últimos dias.

A inspeção também vai apurar ações emergenciais adotadas para minimizar os transtornos aos consumidores, a extensão das interrupções e o desempenho no restabelecimento do serviço. "O trabalho é realizado a partir das normas estabelecidas pela Agência, baseadas nos contratos de concessão", disse a empresa, em nota.

A Enel, que atende 66 municípios em todo o estado do Rio, afirmou que durante o apagão, "manteve diálogo com diversas autoridades, incluindo a agência reguladora e representantes dos municípios em que a empresa atua, para fornecer informações atualizadas sobre o plano de atuação e a recuperação do serviço". Ela também ressaltou que "permanece à disposição dos órgãos reguladores para prestar todas as informações solicitadas" e que "cumpre rigorosamente os indicadores previstos em seu contrato de concessão".

Queda de energia

Moradores de diversos bairros das cidades de Niterói, São Gonçalo, Magé e Maricá relataram falta de luz na última terça-feira (12) . Segundo explicou a Enel em comunicado, o transtorno aconteceu por causa de uma ocorrência com origem na subestação da distribuidora em Alcântara.

O fornecimento de energia só foi totalmente normalizado no início da noite desta quarta-feira (13) . Segundo a concessionária, um efetivo de 60 equipes atuou para concluir o reparo.

Ainda na madrugada de quarta-feira, um outro problema afetou a linha de distribuição de alta tensão que abastece parte dos sistemas de Niterói e São Gonçalo. Este segundo incidente foi solucionada no fim da manhã do mesmo dia.