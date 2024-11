O apagão foi causado por uma ocorrência na subestação de energia da Enel em Alcântara - Reprodução / Google Street View

O apagão foi causado por uma ocorrência na subestação de energia da Enel em AlcântaraReprodução / Google Street View

Publicado 13/11/2024 08:08 | Atualizado 13/11/2024 11:38

Rio – Diversos bairros de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana do Rio, amanheceram ainda sem energia nesta quarta-feira (13), após o apagão que atingiu as cidades na noite desta terça-feira (12) , causado por um problema na subestação de Alcântara. A concessionária Enel revelou, nesta manhã, uma nova ocorrência em uma linha de distribuição de alta tensão da companhia, que abastece os municípios.

A empresa diz que está trabalhando para restabelecer a luz para todos. Segundo ela, o problema desta quarta ocorreu durante "as fortes chuvas com rajadas de vento e descargas atmosféricas que atingem parte do Estado do Rio de Janeiro".

"Técnicos da distribuidora foram mobilizados imediatamente e já estão realizando os reparos necessários na Linha, o que envolve serviços complexos num local de difícil acesso. Em paralelo, a empresa está realizando manobras na rede para reduzir o número de clientes impactados", afirmou a Enel, em nota.

Já o fornecimento interrompido nesta terça foi normalizado para 87% dos clientes impactados, segundo a operadora.

No entanto, internautas seguem realizando denúncias. "Gente, a luz foi e voltou umas cinco vezes durante a madrugada aqui em Niterói", relatou uma usuária do X, antigo Twitter. "Pelo visto está Niterói todo sem luz. Meus amigos da Engenhoca e Barreto estão na mesma situação", escreveu um morador da região, através das redes sociais.

"Centro de São Gonçalo todo sem luz", denunciou um homem ainda na manhã desta quarta. "Em Vista Alegre, São Gonçalo, a luz caiu desde a madrugada e ainda não voltou também", afirmou um residente local.

Alguns comerciantes estão impossibilitados de trabalhar. A queda de energia, além de impactar nos serviços, causou, conforme reclamações, uma instabilidade na conexão dos serviços de dados móveis, o que dificulta a comunicação entre funcionários.

Moradores também relatam falta de água, já que o Sistema Imunana-Laranjal, que abastece a região, estava sem luz. A Cedae, no entanto, afirmou que a situação da estação foi normalizada no início da manhã e deve retomar 100% da produção até às 11h30.

Incêndio

Um vídeo compartilhado nas redes mostra uma fumaça saindo da subestação de Alcântara nesta terça. O Corpo de Bombeiros atuou no local ao longo da tarde. Moradores da região cobram explicações, enquanto outros afirmaram que a situação é pior pelo clima quente registrado em quase todo o estado nesta terça — a máxima registrada em Niterói durante o dia foi de 36°C, com sensação térmica de 40°C.