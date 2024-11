O carro foi recuperado por agentes do 22º BPM (Maré) - Reprodução / RJ1

Publicado 14/11/2024 12:50 | Atualizado 14/11/2024 13:45

Rio – Um carro da comitiva de um ministro foi roubado na madrugada desta quinta-feira (14) na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio, segundo a Polícia Militar. O motorista aguardava o embarque de um passageiro, quando foi abordado por dois homens em uma moto.

Agentes do 22º BPM (Maré) levantaram informações e conseguiram recuperar o veículo, que estava localizado no Complexo da Maré. Durante as buscas, houve confronto com criminosos. Não há registro de feridos na ação.

Informações preliminares indicavam que o automóvel pertencia ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo. Porém, esta versão foi negada pela sua assessoria.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Santos, deu detalhes sobre a ocorrência. "A comitiva não estava em deslocamento. O motorista de um ministro estava aguardando uma pessoa em frente a um hotel, quando foi abordado por dois homens em uma moto, no Centro da cidade. O carro foi roubado e rapidamente, foram acionadas as forças de segurança. Em pequenas horas, foi recuperado esse veículo na Nova Holanda", disse, durante entrevista coletiva.

"Claro que o trabalho é sempre de evitar que isto aconteça, mas a resposta foi imediata e o carro foi recuperado. Obviamente, toda a força de segurança está voltada para isso, não só a segurança pública do Rio de Janeiro, mas as forças federais também estão dispostas a evitar que fatos como este ocorram", concluiu.

A Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela 5ª DP (Mem de Sá), que busca imagens de câmeras de segurança e realiza outras investigações para identificar os autores do crime.

* Em atualização