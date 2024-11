Ministro das Cidades, Jader Filho, durante encontro do G20 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 12:44 | Atualizado 14/11/2024 14:56

Rio - O ministro das Cidades, Jader Filho, disse na manhã desta quinta-feira (14), durante encontro do U20 Rio Summit, abertura do G20, no Rio, que as explosões desta quarta-feira (13), em Brasília , devem ser tratadas como "terrorismo" e que políticos de "direita, esquerda e centro" precisam parar com discussões extremistas.