Vítima pagou R$ 330 mil pelo carro modelo Porsche Macan - Reprodução

Vítima pagou R$ 330 mil pelo carro modelo Porsche Macan Reprodução

Publicado 06/11/2024 16:12 | Atualizado 06/11/2024 16:47

Rio - Um servidor da Secretaria Municipal de Educação (SME) foi preso, nesta terça-feira (5), em Jacarepaguá, Zona Oeste, suspeito de aplicar o golpe do falso leilão online, envolvendo um carro de luxo. De acordo com investigações da 14ª DP (Leblon), responsável pelo caso, o veículo negociado foi um Porsche Macan. O carro nunca foi entregue para a vítima, que desembolsou R$ 330 mil.

As investigações tiveram início do ano passado após a vítima procurar a delegacia para denunciar o esquema. O leilão do veículo de luxo aconteceu em 2022, em um pregão online.

À época, a vítima pagou R$ 330 mil e aguardou pela entrega do veículo, mas o prazo se encerrou sem que o leiloeiro fizesse contato. A partir de então, o arrematante percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia.

Segundo a investigação da 14ª DP, os dados da transação financeira feita pela vítima para pagar o carro indicavam o nome do beneficiário direto da transação, um servidor municipal.

Policiais solicitaram mandados de prisão para o suspeito e busca e apreensão no seu endereço em Jacarepaguá, Zona Oeste. As duas ordens foram cumpridas na terça-feira (5) e o autor foi preso pelo crime de estelionato.

Por meio de nota, a SME informou que repudia o crime e que afastou o servidor das funções. "A Secretaria abriu procedimento interno para demitir do servidor dos quadros da administração pública", informou a pasta.