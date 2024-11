Parque Madureira vai receber evento da Defensoria Pública no sábado (9) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/11/2024 12:57 | Atualizado 06/11/2024 15:36

Rio - O Parque Madureira, na Zona Norte, vai receber neste sábado (9) um evento em comemoração aos 70 anos da Defensoria Pública do Rio. A instituição vai disponibilizar atendimentos gratuitos à população e promover uma exposição que resgata a sua trajetória.

Os atendimentos, feitos juntos com o Detran.RJ, acontecem das 10h às 15h, na Nave do Conhecimento do parque. Para participar, a Defensoria recomenda que os interessados verifiquem a documentação necessária para cada tipo de serviço, sejam questões jurídicas de baixa complexidade ou de documentação civil.

"Celebrar esse aniversário com a realização de ações sociais é uma oportunidade para reafirmar nosso compromisso com a justiça e proteção dos direitos daqueles que mais precisam. Levar a exposição sobre a história da Defensoria é uma homenagem ao legado de décadas de luta pela cidadania e pelos direitos humanos, inspirando as futuras gerações a seguir neste caminho de transformação e inclusão", ressalta a coordenadora-geral de Programas Institucionais da Defensoria, Isabela Menezes.

A mostra é composta por painéis, um totem interativo e uma área lúdica, com informações sobre a atuação da instituição em todo o estado. Antes de chegar em Madureira, a ação passou por outros seis municípios: Niterói, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Petrópolis e Macaé.