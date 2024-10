Advogada Anic Herdy e Lourival Fadica - Fotos: Divulgação

Publicado 16/10/2024 07:48 | Atualizado 16/10/2024 07:49

Rio - Maria Luiza e Henrique Vieira Fadiga, filhos de Lourival Correa Netto, assassino confesso da advogada Anic Herdy , tiveram a prisão revogada pela justiça. A informação foi confirmada pela defesa do acusado na noite desta terça-feira (15).Em nota, as advogadas Elker Oliveira e Aline Fernandes informaram que "a absoluta inocência de ambos será cabalmente demonstrada na instrução processual" e que "a verdade irá prevalecer contra todas as especulações". Os dois são apontados como cúmplices do pai. Segundo a Polícia Civil, a filha é acusada de lavar o dinheiro do sequestro em uma loja de conserto de celulares da família. O estabelecimento em questão iniciou as atividades logo após o sequestro. Ainda segundo a denúncia, Maria Luíza também ficou responsável por negociar o recebimento dos 950 celulares comprados pelo pai no Paraguai. Os produtos, segundo a investigação, foram comprados com o dinheiro do resgate de Anic.Investigações apontam ainda que parte do valor do resgate milionário foi usado para comprar uma moto de R$ 30 mil, que seria para Maria Luiza. A jovem tirou habilitação para pilotar moto menos de um mês antes do sequestro.Além disso, no dia em que deveria entregar o valor do resgate na comunidade do Terreirão, na Barra da Tijuca, Lourival foi com os filhos a uma concessionária de carros e comprou uma I-RAM 3500 Longhor6.7D por cerca de R$ 500 mil. A moto também foi comprada nesta mesma situação.Já o filho de Lourival, Henrique Fadiga, é suspeito de participar da compra dos dólares para o pagamento do falso resgate. Ele também esteve com o pai e a irmã, na concessionária na Barra da Tijuca para comprar o veículo de luxo.