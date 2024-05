Pai e filha tiraram habilitação para usufruir dos bens comprados com valor do falso resgate - Divulgação

Publicado 24/05/2024 19:44

Maria Luiza Vieira Fadiga, de 24 anos, filha de Lourival Correa Netto Fadiga,

Rio -, de 24 anos, filha de suposto mentor do sequestro de advogada em Petrópolis, na Região Serrana, tirou habilitação para pilotar moto menos de um mês antes do sequestro. Parte do valor do resgate milionário foi usado para comprar uma moto de R$ 30 mil, que seria para ela. Para a Polícia Civil, este é um indício de que o crime foi premeditado.

Na publicação da autoescola que Maria Luiza frequentou é possível ver que ela foi aprovada na prova prática para conduzir moto no dia 3 de fevereiro deste ano, 26 dias antes de a advogada Anic Herdy, de 54 anos, desaparecer na saída de um shopping em Petrópolis

"Indícios apontam claramente de que Maria Luiza tinha total ciência do que estava ocorrendo e se beneficiando diretamente do dinheiro obtido de forma criminosa. Maria Luiza tinha ciência do suposto sequestro de Anic, e mesmo assim aderiu a conduta de Lourival, 'emprestando' seu nome para aquisição de um veículo que sabia ser produto de crime", informa um trecho da investigação.

Além de Maria Luiza, Lourival também se preparou para poder usufruir dos bens comprados com o dinheiro do resgate. Na mesma data, Lourival também apareceu em uma publicação onde comemora a aprovação na prova prática que o habilitou para tirar a categoria D na CNH. Com essa habilitação ele ficou apto a dirigir o carro de luxo que adquiriu com o dinheiro do resgate.

Segundo a Polícia Civil, no dia em que deveria entregar o valor do resgate na comunidade do Terreirão, na Barra da Tijuca, Lourival foi com os filhos a uma concessionária de carros e comprou uma I-RAM 3500 LONGHORN 6.7D por cerca de R$ 500 mil. A moto também foi comprada nesta mesma situação.

Relação de Maria Luiza com o crime

Nas redes sociais, Maria Luiza se apresenta como artista plástica e costumava publicar fotos relacionadas à cultura. Ela tinha o costume de mostrar uma vida agitada, com visitas a museus e até festivais. O mais recente foi um festival de música em São Paulo. Em um outro festival, este no Rio de Janeiro, ela posou ao lado do irmão Henrique Vieira Fadiga, também filho de Lourival. Maria Luiza e o irmão estão presos pelo sequestro de Anic e são apontados como cúmplices do pai.

Segundo a Polícia Civil, a filha de Lourival esteve com ele na concessionária e o veículo de R$ 500 mil foi colocado em seu nome. Ela é acusada de lavar o dinheiro do sequestro em uma loja de conserto de celulares da família. O estabelecimento em questão iniciou as atividades logo após o sequestro. Ainda segundo a denúncia, Maria Luíza também ficou responsável por negociar o recebimento dos 950 celulares comprados pelo pai no Paraguai. Os produtos, segundo a investigação, foram comprados com o dinheiro do resgate de Anic.

Relação de Henrique Vieira Fadiga no crime

O filho de Lourival, Henrique Fadiga, é acusado de participar da compra dos dólares para o pagamento do falso resgate. Ele também esteve com o pai e a irmã, Maria Luíza Vieira Fadiga, na concessionária na Barra da Tijuca para comprar o veículo de luxo.

O que dizem os citados

Em nota, a defesa de Lourival afirmou que ainda não foi formalmente notificada da acusação e que "somente se manifestará perante o judiciário". O advogado Paulo Tostes disse ainda que "acredita que irá comprovar durante a instrução criminal que a acusação se deu de forma açodada e que os verdadeiros eventos não foram apurados, crendo na improcedência dos fatos atribuídos a seu cliente".

A defesa de Maria Luiza e Henrique afirmou que a prisão dos jovens é uma "medida que se mostra completamente descabida e desprovida de qualquer fundamento jurídico", uma vez que as investigações "não apresentaram nenhuma prova concreta que os incrimine. Ao contrário, todas as evidências colhidas apontam para a total inocência dos jovens", destacaram os advogados Vinícius Santos e Vinícius Frutuoso.