Publicado 25/05/2024 00:00

Na Manchete, Adolescente de 16 anos confessa ter matado os pais a marteladas em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio

Em Rio, Pai de jovem morto a tiros no Chapadão diz que ele era estudante e vendia balas

Máquina de cigarros encontrada na Penha não foi furtada de depósito da Polícia Civil

Em Economia, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego oferece curso grátis para porteiros e zeladores

No D, Tony Ramos passa bem após duas cirurgias para conter sangramento intracraniano

Em Mundo, Corpo de brasileiro morto pelo Hamas é resgatado

Em Brasil, Moradores do Rio Grande do Sul deixam áreas com risco de deslizamentos

No Ataque, Philippe Coutinho confirma que pode voltar a defender o Vasco