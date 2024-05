Suspeitos foram encaminhados à 23ª DP (Méier) - Reprodução

Publicado 24/05/2024 20:36

Rio - Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) prenderam, nesta sexta-feira (24), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos no estado do Rio. Os suspeitos Johnny Ribeiro de Lima, Gabriel Lucas de Souza, Marlon dos Santos Pereira e Deivison Rodrigues de Oliveira foram presos em Benfica, na Zona Norte da capital.

No momento da prisão, o grupo carregava uma bicicleta avaliada em R$ 25 mil, que havia sido roubada no dia anterior. Após investigações, os policiais civis encontraram a quadrilha e realizaram a prisão em flagrante. A bicicleta estava no interior de um veículo que também havia sido roubado.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à 23ª DP (Méier) e autuados por receptação qualificada e associação criminosa.