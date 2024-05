O homem estava fugindo após realizar um assalto em ônibus quando caiu de um viaduto e foi encontrado pelos policiais - Reprodução

Publicado 24/05/2024 18:34

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Prazeres prenderam, nesta sexta-feira (24), um suspeito de roubar passageiros de um ônibus que passava pelo Túnel Santa Bárbara, na região do Centro do Rio. O homem foi flagrado pelos agentes após cair do viaduto, tentando fugir. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região. Com ele foram apreendidas uma réplica de pistola, uma faca e os oito celulares roubados das vítimas.



Segundo a Polícia Civil, as vítimas e testemunhas estão sendo ouvidas. A ocorrência, ainda em andamento, foi encaminhada para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito caído no chão, enquanto é imobilizado por um funcionário da Comlurb. Os militares estão ao lado dos dois.

Não há informações sobre onde o homem está hospitalizado e qual seu estado de saúde.