Homem foi executado na Rua Sebastião AraújoRedes Sociais

Publicado 24/05/2024 23:02 | Atualizado 24/05/2024 23:14

Luiz Carlos Zaniboni, de 60 anos, mais conhecido como 'Carlos Sapateiro', foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (24), na Rua Sebastião Araújo, em Cosmos, Zona Oeste.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência. Ao chegarem no local, a vítima estava morta e apresentava perfurações pelo corpo. De acordo com informações da corporação, uma pessoa dentro de um veículo modelo Pálio, da cor prata, parou próximo a vítima e efetuou os disparos, fugindo logo em seguida.

Segundo informações da polícia, Zaniboni tinha envolvimento com um grupo paramilitar em Cosmos.



Os militares isolaram a área e o local foi preservado para a perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.