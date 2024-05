Thauan de Lima não aceitava o fim do relacionamento com Maria Eduarda Carvalho - Reprodução

Publicado 25/05/2024 22:52 | Atualizado 25/05/2024 22:59

DIA, a melhor amiga da jovem, disse que o casal já estava separado e que, no dia da morte, ela tinha ido apenas levar a criança para ficar com o pai.

Rio – A filha de 3 anos de Maria Eduarda Carvalho dos Santos, 19, vítima de feminicídio na região central do Rio , presenciou toda a briga entre os pais e, inclusive, a morte da mãe. Ao, a melhor amiga da jovem, disse que o casal já estava separado e que, no dia da morte, ela tinha ido apenas levar a criança para ficar com o pai.

Segundo a melhor amiga, que preferiu não se identificar, elas trocaram mensagem pela última vez na quinta-feira (23), um dia antes do crime, que ocorreu na noite de sexta (24). Na conversa, a vítima disse que ela e Thauan tinham decidido terminar de vez, mas que logo depois ele mudou de ideia. Apesar disso, ela já tinha se mudado para a casa do pai com a filha.



"Ele quis voltar atrás, mas para mim não dá mais. Não sinto nada por ele. Ele não está movendo um dedo pra nada. Sou eu sozinha para tudo. Estou empurrando com a barriga algo que não dá mais", disse Maria Eduarda em um dos trechos da mensagem.



Ainda na conversa, a vítima relatou que o ex-companheiro tinha pedido demissão do trabalho assim que ela arrumou um emprego. "Ele pediu demissão, pois ela começou a trabalhava em um trailer de lanches e ele se achou no direito de ficar em casa e ela bancar as coisas", contou a amiga.



O casal estava junto há uns cinco anos e a jovem já havia sofrido outras agressões, tanto física quanto verbal. Apesar disso, ela nunca teve coragem para denunciá-lo na polícia.



Dias antes do crime, Maria Eduarda chegou a contar a amiga que foi ameaçada. "Ela falou que ele a ameaçou e tentou beijá-la a força e ela disse para ele sair. Ela estava feliz, tentando recomeçar a vida dela, conhecendo uma pessoa boa para filha dela", lamentou a amiga.



A criança, que faz aniversário no dia 17 de agosto, está aos cuidados da irmã da vítima. Maria Eduarda tinha planos para fazer uma festa para filha. "É difícil até falar, nós estávamos falando em fazer ‘date’ de casal e festa de aniversário da filha dela e tudo agora acabou. Maria Eduarda era uma amiga nota 10, de vários conselhos bons, se fosse preciso ela te ajudaria com qualquer coisa, um exemplo de mãe, já passou por cada coisa com a filha, batalhava cada dia pelo melhor pra filha", reforçou a amiga.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o autor da morte da jovem foi detido no local e conduzido à delegacia por policiais militares. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e espera por audiência de custódia.

O enterro de Maria Eduarda ainda não foi definido.