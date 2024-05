Estado do Rio recebeu nova remessa de vacinas contra Covid-19 - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Estado do Rio recebeu nova remessa de vacinas contra Covid-19Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 26/05/2024 14:07

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informou, neste domingo (26), que uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 começou a ser entregue aos 92 municípios do Rio de Janeiro. Ao todo, 46,6 mil doses do imunizante serão aplicadas em crianças de seis meses a quatro anos, não vacinadas, ou com esquema vacinal incompleto, além de grupos prioritários.



“Montamos uma logística para atender os municípios agendados em nossa Central Geral de Abastecimento, a CGA, além disso, estabelecemos rotas, que ao longo desta semana, vão realizar a entrega da vacina aos municípios que não têm condições de buscá-las neste momento”, explicou Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde.



O material, entregue pelo Ministério da Saúde, corresponde à primeira parcela do total de 189,6 mil doses a serem enviadas. Os imunizantes foram avaliados pelos técnicos da SES-RJ, quanto ao controle de temperatura, a integridade e validade do lote. De acordo com a pasta, cada lote foi separado por municípios e acondicionado em câmaras frias com temperatura abaixo de -15º.



Após buscarem os imunizantes, os municípios serão responsáveis pela aplicação, através das secretarias municipais de Saúde.



Confira os grupos prioritários que devem receber a vacina contra Covid-19:



Idosos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidas, indígenas que vivem dentro e fora de território indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, indivíduos com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e população em situação de rua.