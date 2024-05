Agência ficou destruída após o ataque - Reprodução

Agência ficou destruída após o ataqueReprodução

Publicado 26/05/2024 15:36 | Atualizado 26/05/2024 17:11

Rio - Bandidos invadiram e explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal em Japeri, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (26). Durante a ação, criminosos trocaram tiros com policiais militares, que foram acionados pouco depois que o alarme do banco tocou. A agência, no bairro Engenheiro Pedreira, ficou destruída após o ataque.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 24º BPM (Queimados) foi acionada para verificar a ocorrência. A corporação informou que houve troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir. A área foi isolada para perícia. Ainda não se sabe se os bandidos conseguiram levar algum valor.

foi alvo de criminosos outras duas vezes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estabelecimento com as portas de vidros estilhaçadas e sem parte do teto. Nos últimos quatro anos, a agência

ataque aconteceu por volta das 4h da manhã, quando militares que faziam patrulhamento na região perceberam a movimentação suspeita e se depararam com o grupo criminoso. Houve troca de tiros e a viatura dos agentes foi alvejada com disparos, mas ninguém ficou ferido. Em uma das ocasiões, o, quando militares que faziam patrulhamento na região perceberam a movimentação suspeita e se depararam com o grupo criminoso. Houve troca de tiros e a viatura dos agentes foi alvejada com disparos, mas ninguém ficou ferido.

Procurada pelo DIA, a Caixa esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.



"Informamos que a Agência Japeri (RJ) permanecerá fechada e a data de abertura será informada oportunamente. Clientes que necessitem de atendimento presencial podem se dirigir às unidades próximas da Rede de Atendimento Caixa", informou.

Já a Polícia Federal não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestações.