Publicado 26/10/2020 09:00 | Atualizado 26/10/2020 09:47

fotogaleria

Rio - Bandidos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal, na madrugada desta segunda-feira, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionadas para a ocorrência.