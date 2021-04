Imagem do estrago causado pela explosão dos caixas Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 16:18

Rio - Um grupo de criminosos explodiu caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro Engenheiro Pedreira, no município de Japeri, Região Metropolitana do Rio. Imagens mostram que as portas da agência acabaram estilhaçadas com o impacto da explosão, e o alarme do banco ainda tocada quando os policiais se aproximaram do banco.

O ataque aconteceu por volta das 4h da manhã, quando militares que faziam patrulhamento na região perceberam a movimentação suspeita e se depararam com o grupo criminoso. Houve troca de tiros e a viatura dos agentes foi alvejada com disparos, mas ninguém ficou ferido.

Os criminosos conseguiram fugir do local e até o momento não se sabe a quantia levada por eles e nem o prejuízo causado à agência.