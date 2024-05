Idoso ficou 24h sem energia na Rua Silva Teles - Google Maps

Publicado 26/05/2024 15:16

Rio - Uma família que mora no bairro do Andará, na Zona Norte, passou por momentos de tensão ao ficar 24h sem luz, com um idoso acamado, que depende de aparelhos para sobreviver. Juliana Freitas, sobrinha do homem, de 87 anos, disse nas redes sociais que um transformador estourou na Rua Silva Teles, por volta das 11h de sábado (25), e pediu ajuda à Light.



O idoso sofre de broncoaspiração, ou seja, aspiração de alimentos, líquidos, saliva ou vômito. "Ele faz uso de um aparelho e se ele engasgar o aparelho precisa de eletricidade. Ele vai morrer", explicou a sobrinha em um vídeo publicado nas redes sociais.



Na gravação, Juliana diz que essa foi a terceira vez que um transformador estourou na rua em apenas uma semana e que foi preciso puxar uma lâmpada do vizinho para que o idoso não ficasse totalmente no escuro. Horas depois a energia foi reestabelecida.





Além da denúncia de Juliana, há diversos relatos sobre a falta de luz na região da Grande Tijuca. Caroline Lins disse ao DIA que também mora com uma idosa, na Rua Uruguai, na Tijuca, e que está sem luz desde a madrugada deste domingo (26).



"Eu acordei às 3h porque estava com calor, aí eu fui ver e estava sem luz, e minha avó é idosa. Não tem previsão, estou sem luz aqui! Eu tenho amigos que estão lá no Grajaú e no Andaraí, que também estão sem luz", relata.



Procurada pela reportagem de O DIA, a Light informou que enviará uma equipe técnica para verificar as ocorrências.