Foram realizados discursos que enfatizaram a importância da prevenção e do combate a essas violênciasPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 26/05/2024 13:13 | Atualizado 26/05/2024 14:23

Rio - Foi realizada, na manhã deste domingo (26), a 1ª Caminhada em Alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O evento, na Praia de Copacabana, Zona Sul, reuniu dezenas de pessoas, incluindo representantes de ONGs, autoridades públicas, profissionais de saúde e educação, além de cidadãos engajados na causa.

Com camisetas personalizadas, faixas e carro de som, os participantes percorreram um trecho da orla, simbolizando a luta contra o abuso e a exploração sexual de menores.



Organizadores destacaram a importância da data, que é celebrada no dia 18 de maio, como um momento para reforçar a necessidade de políticas públicas eficazes e de uma rede de proteção para crianças e adolescentes. A data foi instituída em memória de Araceli Crespo, uma menina de 8 anos que foi brutalmente assassinada em 1973.

"Nem a chuva impediu a nossa luta! Hoje, demonstramos que a proteção das nossas crianças e adolescentes é uma prioridade inegociável. Lembrando que denúncias de abuso e exploração sexual podem ser feitas de forma anônima ao Disque 100. A sua denúncia pode salvar vidas", ressaltou Cris Santana, coordenadora de Direitos e Conselhos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Durante o percurso, foram realizados discursos que enfatizaram a importância da prevenção e do combate a essas violências. Profissionais especializados ofereceram informações sobre como identificar sinais de abuso e quais medidas tomar para denunciar e proteger as vítimas.



O objetivo da caminhada foi reforçar a luta pelos Direitos Humanos, sensibilizando a sociedade para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes. Segundo a pasta, a garantia do direito ao desenvolvimento seguro e livre do abuso e da exploração sexual é urgente e necessária.



A caminhada foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ).