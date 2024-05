Douglas da Costa chegou a ser socorrido, mas não resistiu - Rede Social

Publicado 26/05/2024 18:53

Rio – Douglas da Costa foi morto a tiros na tarde deste domingo (26) na Rua das Camélias, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, a vítima foi baleada nas costas por um vizinho após um desentendimento.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência de um homem ferido por disparo de arma de fogo. No local, Douglas chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu. O vizinho ainda não foi localizado.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso e revelaram que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo e também atuava como estagiário de enfermagem em um hospital da região.

"Logo você meu amigo, um cara tão alegre, tão gente boa, que Deus lhe receba de braços abertos e que a Justiça seja feita", disse um amigo.

"Um motorista bastante atencioso, uma triste notícia", comentou uma passageira.

"Que tristeza meu Deus, menino gente boa demais e muito trabalhador! Que Deus conforte o coração dos familiares", lamentou uma amiga.

Douglas deixa mulher e filhos. Ainda não há informações sobre o enterro.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) após a morte da vítima. Diligências estão em andamento para todos os fatos.