Secretaria de Ação Comunitária realizou o Favela com Dignidade no JacarezinhoDivulgação

Publicado 26/05/2024 13:06 | Atualizado 26/05/2024 13:13

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, neste sábado (25), o programa Favela com Dignidade na comunidade Dois de Maio, no Complexo do Jacarezinho, na Zona Norte. Durante a ação, foram registrados 1.484 atendimentos aos moradores da região, contando com a prestação de diversos serviços de secretarias e órgãos públicos do município e do estado.

"É um esforço conjunto para atender às necessidades dos menos favorecidos e proporcionar mais qualidade de vida a moradores de áreas carentes", destacou a secretária de Ação Comunitária, Marlí Peçanha.

Entre os serviços com maior atendimento estão teste rápido para detecção de doenças como sífilis, HIV e hepatite, orientações sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e saúde bucal, higiene oral e tabagismo, além de tratamento com auriculoterapia.

Moradores também buscaram a Secretaria de Habitação para fazer cadastro no programa Minha Casa, Minha Vida. Catherine Fernandes, de 33 anos, contou que ficou satisfeita com a ação.

"Moro com a minha sogra e dois filhos. Aproveitei essa oportunidade do Favela com Dignidade aqui perto de casa e vim fazer a inscrição no Minha Casa, Minha Vida para realizar meu sonho da casa própria", explicou.

Na tenda da Secretaria de Assistência Social, foram oferecidas informações sobre o Número de Identificação Social (NIS), necessário para o cadastramento no programa habitacional, e a respeito do CadÚnico. A pasta também esclareceu sobre os serviços, programas e benefícios socioassistenciais como o BPC/LOAS para idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência.

Já a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher levou alunas de seus cursos para fazer tranças e prestar serviços de barbearia. Além disso, divulgou a campanha Tem Saída, voltada para mulheres em situação de violência.

A Fundação Leão XIII concedeu isenção para a segunda via de carteira de identidade e certidões. Um dos beneficiados foi Bruno Moreira, de 30 anos, que está sem o documento. "Perdi a minha identidade há dez anos. Recebi uma gratuidade e agora vou ao Detran fazer um outro documento, sem custos", comemorou.



O Procon Carioca, vinculado à Secretaria de Cidadania, orientou consumidores sobre seus direitos e registrou reclamações de problemas com fornecedores. A Secretaria de Educação fez encaminhamentos para vagas na rede municipal de ensino e no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), além da busca por alunos que não estão frequentando a escola.

A Secretaria da Juventude anunciou os próximos cursos de Robótica e Jogos Digitais – Design de Games, que começam no início de junho. As inscrições estão disponíveis no site da secretaria para o público entre 15 e 29 anos.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência informou sobre os direitos das pessoas com deficiência e divulgou os serviços oferecidos. A Secretaria de Transportes registrou pedidos de coberturas de pontos de ônibus na região e explicou aos presentes como obter cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

A Defesa Civil informou sobre o agendamento para vistorias preventivas em imóveis e a Rioluz recebeu solicitações de moradores para substituição ou instalação de lâmpadas. O Instituto Pereira Passos (IPP) esclareceu sobre a sua atuação com o programa Territórios Sociais, que visa trazer para os cadastros e programas sociais da prefeitura as famílias que ainda não estão inseridas no sistema de atendimento. A IplanRio deu suporte de TI para os órgãos que participaram do evento e Fundação Parques e Jardins distribuiu mudas de plantas.

Além do Favela com Dignidade, a Secretaria de Ação Comunitária inaugurou na área o projeto Recicla Comunidade, com a implantação de um espaço exclusivo para receber material reciclável levado por moradores. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a geração de renda extra para as famílias por meio da venda de recicláveis. De acordo com a pasta, o trabalho ajuda na redução do lixo nas ruas, previne doenças e contribui para a preservação do meio ambiente.