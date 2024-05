Thauan de Lima não aceitava o fim do relacionamento com Maria Eduarda Carvalho - Reprodução

Thauan de Lima não aceitava o fim do relacionamento com Maria Eduarda CarvalhoReprodução

Publicado 26/05/2024 13:43 | Atualizado 26/05/2024 19:50

Rio - O homem preso por matar a ex-namorada com golpes de cabo de vassoura vai passar por uma audiência de custódia do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Thauan Lima Gomes foi preso em flagrante, na última sexta-feira (24), após o feminicídio de Maria Eduarda Carvalho dos Santos, de 19 anos, no Santo Cristo, na Região Central do Rio. A sessão está prevista para ocorrer na tarde deste domingo (26).

De acordo com familiares e amigos de Maria Eduarda, eles tiveram um relacionamento por cerca de cinco anos e Thauan não aceitava o fim do namoro , por isso matou a vítima. A filha do casal, de 3 anos, presenciou toda a briga entre os pais e, inclusive, a morte da mãe. No dia do crime, a vítima e o ex-namorado já estavam separados e ela havia levado a menina para ficar com o pai.

A melhor amiga de Maria Eduarda relatou que ela já havia sofrido outras agressões, tanto físicas quanto verbais e foi ameaçada dias antes do crime, mas nunca teve coragem de denunciar Thauan. Outro motivo que levou ao término foi o acusado ter pedido demissão do trabalho quando a vítima conseguiu um emprego. "Ele se achou no direito de ficar em casa e ela bancar as coisas", contou.

A jovem tentava recomeçar em um novo relacionamento e planejava uma festa de aniversário para a filha, que completa 4 anos em agosto e está aos cuidados da tia. Thauan foi preso em flagrante por policiais militares no local do crime e autuado por feminicídio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O sepultamento de Maria Eduarda ocorreu na tarde deste domingo (26) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.