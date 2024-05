Maria Eduarda foi morta pelo ex-companheiro, que confessou o crime - Rede Social

Maria Eduarda foi morta pelo ex-companheiro, que confessou o crimeRede Social

Publicado 25/05/2024 20:11 | Atualizado 25/05/2024 22:59

Rio – Familiares e amigos da jovem Maria Eduarda Carvalho dos Santos, de 19 anos, morta pelo ex-companheiro Thauan Lima Gomes, alegam que o rapaz não aceitava o fim do relacionamento. O casal tinha uma filha de 3 anos. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (24), na Rua da América, no Santo Cristo, na Região Central do Rio.