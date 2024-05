PM foi acionada para o Morro dos Macacos após confronto entre criminosos rivais - Divulgação/Polícia Militar

PM foi acionada para o Morro dos Macacos após confronto entre criminosos rivaisDivulgação/Polícia Militar

Publicado 26/05/2024 09:17 | Atualizado 26/05/2024 09:38

Rio - Moradores de comunidades da Zona Norte do Rio viveram momentos de terror entre a noite de sábado (25) e a madrugada deste domingo (26). Criminosos de facções rivais se enfrentaram no Complexo da Pedreira, entre Costa Barros e a Pavuna, e no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Houve intensa troca de tiros na disputa pelo controle das favelas. Não houve prisões ou feridos e o policiamente está reforçado nas regiões.

Segundo relatos nas redes sociais, o confronto no Complexo da Pedreira aconteceu quando traficantes do Complexo do Chapadão, entre Costa Barros e Guadalupe, tentaram invadir a comunidade. Ligados ao Comando Vermelho, os criminosos querem tomar a região, atualmente controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Em vídeos, é possível ouvir a intensa troca de tiros. Imagens mostram uma parede sendo atingida por diversos disparos e uma explosão, além de barricadas em chamas. Confira abaixo.



Mais informações e vídeos em nosso telegram: https://t.co/JAhIm11W09 pic.twitter.com/XjPWuEkDMZ — BAÚ DO TRÁFICO OFC (@TraficoRlq01) May 26, 2024

l Mais um vídeo da guerra no Complexo da Pedreira. Segundo informações de moradores, o tiroteio entre as facções já terminou.. pic.twitter.com/k0dpCtdEz8 — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficial) May 26, 2024

Confronto entre traficante rivais do complexo do Chapadão Complexo da Pedreira em costa barros, muitos tiros. Evitem a região! pic.twitter.com/DQQb1FSoPo — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) May 26, 2024

Cpx pedreira em Costa Barros RJ. pic.twitter.com/zQSl8xzaG0 — news and ufology (@newsandufology) May 26, 2024

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) estiveram no Complexo da Pedreira, após receberem informações do setor de inteligência sobre a tentativa de invasão do grupo rival. Durante a ação, os PMs foram atacados e houve troca de tiros. Depois de estabilizar a área, um fuzil AK-47 foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).

#41BPM apreende arma de guerra na Pavuna, Zona Norte da cidade do Rio.

Um #Fuzil AK-47 foi apreendido por policiais do #41BPM, na Pavuna, nesta madrugada, após um confronto armado com criminosos que atuam na região.

A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP para registro. pic.twitter.com/g3UTMM1gJM — @pmerj (@PMERJ) May 26, 2024

No Morro dos Macacos, dominado pelo TCP, criminosos do CV do Morro do São João, no Engenho Novo, tentaram tomar a região. O tiroteio teve início por volta das 22h de sábado (25) e se estendeu pela madrugada de domingo. "Tinha muito tempo que não escutava tanto tiro como ouvi hoje em Vila Isabel", comentou uma moradora. Segundo a PM, equipes do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) reforçaram o policiamento no entorno do Morro dos Macacos, com apoio de veículos blindados. Confira abaixo.

Guerra no Rio

Tiroteio intenso no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/xyGx9otTNa — @Jopelim (@PrJosiasPereir3) May 26, 2024

Momento em que policiais chegaram ao morro dos macacos, em Vila Isabel RJ, para acessar o confronto entre traficantes rivais. pic.twitter.com/wXWT4kT3kz — news and ufology (@newsandufology) May 26, 2024

Veículos blindados encontram-se nos acessos ao morro dos macacos, em Vila Isabel, após confronto entre traficantes rivais. pic.twitter.com/286aZGXLSd — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) May 26, 2024