Projétil foi entregue a policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/05/2024 10:34 | Atualizado 26/05/2024 12:44

Rio - Um tiro de fuzil resvalou no motorista do deputado federal José Portugal Neto, conhecido como Sargento Portugal (Podemos), na noite deste sábado (25), no Itanhangá, Zona Oeste do Rio.

De acordo com o relato do parlamentar, o rapaz o aguardava do lado de fora do veículo quando a bala, já sem força, o atingiu.

"Graças a Deus estava sem força e sem gravidade nenhuma, mas se fosse uma criança poderíamos ter um óbito agora", relatou através das redes sociais. Eles estavam no Condomínio Moradas, onde o deputado mora.

Portugal disse ainda que, com frequência, é alvo de ameaças de traficantes e milicianos que atuam na região. Os documentos que comprovam as intimidações e o projétil que atingiu o motorista foram entregues a agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), que investigarão o caso.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que a vítima e testemunhas foram ouvidas e o projétil encaminhado à perícia. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para apurar a origem do disparo.