Publicado 26/05/2024 10:49 | Atualizado 26/05/2024 11:25

Rio - Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, e seus familiares viveram momentos de tensão, na madrugada deste domingo (26). Eles foram vítimas de assalto à mão armada, após marcarem presença em um evento na Zona Sul, e tiveram celulares e documentos levados pelos criminosos. Em um comunicado publicado no Instagram, a equipe do ex-BBB ressaltou que, apesar do susto, todos estão bem fisicamente.

"Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos. Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando BO. Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui", informa o comunicado.

Momentos antes do assalto, Buda compartilhou vídeos curtindo o festival 'Doce Maravilha', no Jockey Clube, na Zona Sul do Rio. O capoeirista se mostrou empolgado com a apresentação de Djonga e compartilhou com os fãs um registro do encontro com o cantor nos bastidores. No local, o professor também posou ao lado de Alane, Babu Santana, Compadre Washigton e Beto Jamaica.

Nos stories, nesta manhã, Lucas deu mais detalhes sobre o assalto e tranquilizou os fãs ao dizer que está bem. "Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular. Estava chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram armados. E aí, assaltaram, levaram tudo, levaram o celular, o relógio, documentos, carteira. Estou resolvendo essas burocracias, delegacia, B.O (boletim de ocorrência), enfim, um monte de coisa para poder já voltar aqui. Então, provavelmente vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando aí ao longo do tempo. Hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens, carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve", afirmou o professor.