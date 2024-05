A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/05/2024 10:37

Uma jovem foi morta na noite desta sexta-feira (24), na Rua da América, no Santo Cristo, região central do Rio. Segundo informações preliminares, Maria Eduarda Carvalho dos Santos, de 19 anos, foi morta com golpes de cabo de vassoura.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes do 5ºBPM, do Centro, foram acionados para a ocorrência. Ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem vida. O Corpo de Bombeiros foi chamado para remoção de cadáver às 21h.

O suspeito de ter cometido o crime foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e a área do crime foi isolada para a perícia.

Em nota a Polícia Civil informou que o autor do crime foi detido no local e conduzido à delegacia por policiais militares. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio.

Matéria em atualização.