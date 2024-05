Moradores em situação de rua foram baleados durante ataque em Duque de Caxias, nesta sexta-feira (24) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/05/2024 19:15 | Atualizado 25/05/2024 20:52

Rio - O homem em situação de rua que foi baleado no abdômen em um ataque em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, morreu na tarde deste sábado (25), no Hospital Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera. De acordo com a direção da unidade, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória, os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. O óbito foi constatado e registrado na 60ª DP (Campos Elíseos). Por volta das 17h10, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

Além dele, uma mulher em situação de rua deu entrada no mesmo hospital após o ataque a tiros no bairro Jardim 25 de Agosto, na manhã de sexta. Ela foi baleada na coxa e recebeu alta com orientações na tarde deste sábado. De acordo com a Prefeitura de Caxias, os dois são pardos e aparentam ter aproximadamente 30 anos.

Uma terceira vítima morreu no local do crime. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os moradores em situação de rua baleados, deitados em colchões na rua. As vítimas estariam dormindo na calçada do Cemitério Nossa Senhora das Graças, quando foram atingidas pelos disparos. Testemunhas afirmam que uma pessoa que passava de carro no local fez os disparos contra eles.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).