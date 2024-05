Guarda-chuva foi aliado dos cariocas que estiveram na Praia de Copacabana, neste domingo - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Guarda-chuva foi aliado dos cariocas que estiveram na Praia de Copacabana, neste domingoPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 26/05/2024 14:04

Rio - O domingo (26) chuvoso apresenta como deve ser a semana no Rio, com tempo instável por conta do transporte de umidade do oceano na cidade. Já na segunda-feira (27), a previsão aponta que o dia será nublado e uma chuva fraca a moderada pode cair a qualquer momento. Além disso, os ventos estarão entre 18,5 km/h e 76 km/h, o que é considerado moderado a forte.

fotogaleria

Na terça-feira (28), a atuação de um sistema de baixa pressão no oceano deve manter a instabilidade no tempo. Com isso, o céu continua coberto por nuvens e uma chuva isolada pode começar a partir da tarde. A previsão aponta um cenário semelhante na quarta-feira (29), com a temperatura caindo e ficando entre 18º C e 23º C.

A chuva deve parar de cair na quinta-feira (30), mas a nebulosidade continua, assim como a temperatura amena. Para dar o pontapé inicial do fim de semana, a previsão aponta que o sol volta a aparecer na sexta-feira (31), com poucas nuvens no céu.