Dia Nacional da Adoção é celebrado em 25 de maio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia / Foto de Arquivo

Dia Nacional da Adoção é celebrado em 25 de maio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia / Foto de Arquivo

Publicado 25/05/2024 17:28

Rio - No Dia Nacional da Adoção, celebrado neste sábado (25), Copacabana, na Zona Sul, recebeu uma caminhada para dar visibilidade ao tema. O objetivo da ação, que começou às 10h, no Posto 6, foi conscientizar a sociedade sobre a importância da defesa do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes.

Os participantes caminharam pela orla até o posto 4. Essa foi a 13° edição da Caminhada da Adoção, promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância, da Alerj.

O evento também foi apoiado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).