O tema do Maio Amarelo de 2024 é 'Paz no trânsito começa por você'Márcio Leandro / Detran-RJ

Publicado 25/05/2024 15:22 | Atualizado 25/05/2024 15:31

Rio – Os Arcos da Lapa, no Centro do Rio, estão iluminados de amarelo desde a noite desta sexta-feira (24) para celebrar o Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização da paz no trânsito. Outros pontos turísticos da cidade, como o Monumento Estácio de Sá, no Flamengo, e a Roda Gigante Yun Star, em Santo Cristo, também receberam a coloração da campanha.

O tema deste ano é "Paz no trânsito começa por você". Também nesta sexta-feira, foi realizado um fórum de debates no auditório do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, Zona Portuária, que atende muitas vítimas de acidentes nas ruas e estradas.

Ações educativas organizadas pelo Detran.RJ serão realizadas na Arena da Juventude, em Deodoro, na próxima segunda-feira (27) e na Praia do Flamengo, na terça-feira (28). Testes com óculos que simulam a embriaguez e distribuição de folders estão entre as atividades.

Agressividade no volante

O Rio de Janeiro é o segundo estado mais grosseiro no trânsito, superado apenas por São Paulo, segundo 20% dos entrevistados de pesquisa realizada pela plataforma Preply. Ela questionou 500 brasileiros de todas as regiões do país. As perguntas exploravam temas como o uso de palavrões e atitudes que podem estimular o conflito entre motoristas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,25 milhão de pessoas morrem por ano no mundo em acidentes de trânsito. Desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas.