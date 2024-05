Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo inaugurou Unidade de Coleta de Sangue em parceria com o Hemorio - Rafael Campos/Governo do Estado

Publicado 25/05/2024 15:02

Rio - As obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo e Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes foram inaguradas neste sábado (25). As intervenções fazem parte dos investimentos do Governo do Estado na área da saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que recebeu R$ 94 milhões em repasses entre 2021 e 2024.

No Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, no Parque Beira Mar, foi entregue a Unidade de Coleta de Sangue, uma parceria do Hemorio com a prefeitura. O estado tem 27 serviços coletores, mas o de Caxias será o primeiro com gestão do Instituto de Hematologia fora da sede no Centro do Rio, e faz parte da política estadual de descentralização da coleta, com a implantação de postos em outras regiões.

Equipes de profissionais, equipamentos e insumos também serão fornecidos pelo Hemorio. O objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas que queiram doar sangue e aumentar o número de doadores e hemocomponentes - produtos que são gerados após o fracionamento da bolsa de sangue, como concentrado de hemácias ou plaquetas e plasma -.



Em 2023, o Hemorio forneceu, regularmente e/ou em situação de emergência, hemocomponentes para 132 instituições de saúde de 35 municípios fluminenses. A área para coleta de sangue foi reformada pela Prefeitura de Caxias, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde, e terá capacidade para 40 doações por dia, aproximadamente mil por mês.



O hospital ainda inaugurou 10 leitos na Unidade de Pacientes Graves (UPG), 14 na Sala Vermelha, novas salas de endoscopia e colonoscopia. A unidade já recebeu investimento estadual de R$ 20 milhões para a reforma e ampliação. Além do governador do Rio, Cláudio Castro, participaram o subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Souza, o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, e os deputados federal Gutemberg Reis (MDB) e estadual Rosenverg Reis (MDB).

Já no Hospital Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera, foi inaugurado o novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Adulto, que passa a contar com 16 novos leitos. Desde a municipalização, em 2022, a unidade passou a contar com um novo Centro de Imagens; aparelhos de alta tecnologia; enfermaria pediátrica com 48 leitos; clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 de enfermaria; clínica médica com 44 leitos; um novo centro cirúrgico; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório.

A maternidade, referência em partos de alto risco, ganhou um novo alojamento conjunto, com 11 enfermarias e 41 leitos. Em março já haviam sido entregues as obras de ampliação da UTI Neonatal da unidade, que passou de 15 para 23 leitos, para abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido prematuro ou de baixo peso. Em setembro do ano passado, o Banco de Leite Humano Margareth Magalhães Costa e Silva foi totalmente reformado, adaptado e modernizado para atender melhor às necessidades e os serviços prestados aos pacientes.

Também em setembro do ano passado, foi inaugurado o novo Centro de Traumatologia Major Enfermeiro Wagner Luiz Melo Bonin, com 32 novos leitos. Segundo o Governo do Estado, o hospital é referência no atendimento de emergência, por conta da excelência nas áreas de neurocirurgia, cirurgia vascular, ortopédica, bucomaxilofacial e geral. Há dois anos, a unidade realizava, em média, 700 intervenções cirúrgicas por mês e, atualmente, faz cerca de 1,7 mil. O serviço de cirurgia pediátrica é o único especializado na Baixada Fluminense.

"É muito importante essa união entre os governos, investindo em conjunto e revertendo para a população os recursos que viabilizam os serviços que o cidadão precisa. Eu sempre falei que a saída para a área da saúde não estava na capital. Só a descentralização daria a verdadeira melhoria, mantendo bons hospitais perto de casa e é isso que estamos fazendo", disse Cláudio Castro durante a inauguração.