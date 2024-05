CineCarioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão, passou por reformas - Divulgação / Barbara Reis / Prefeitura do Rio

Publicado 25/05/2024 14:49

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura e a RioFilme reinauguraram, neste sábado (25), o cinema de rua CineCarioca Nova Brasília, localizado no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, com direito a pipoca e refrigerante gratuitos, além da pré-estreia do filme "Mallandro, o errado que deu certo". Sem fechar as portas, o estabelecimento passou por obras durante um ano para instalação um novo sistema de ar-condicionado central, uma nova geladeira expositora, pipoqueira e poltronas restauradas.

O evento conta com a presença do diretor e roteirista do filme, Marco Antônio de Carvalho, e do presidente em exercício da RioFilme, Eduardo Marques. O custo da reforma aos cofres municipais foi de R$ 250 mil, sendo que ainda estão previsto R$ 650 mil para a substituição do projetor por um modelo 4K e um novo equipamento de som para o segundo semestre.

Inaugurado em 2010, o CineCarioca Nova Brasília é o único cinema de rua em comunidade do Rio. Desde a reabertura, em 2021, o espaço passou a receber um subsídio da RioFilme para que a sala pratique preço sociais na bilheteria, com ingressos a R$ 5. O equipamento do estabelecimento também passou por melhorias nesse período, com gastos de R$ 900 mil. No Complexo do Alemão, que conta com 15 comunidades, moram cerca de 60 mil pessoas.

Além do CineCarioca Nova Brasília, a prefeitura informou que pretende entregar ao público carioca salas de cinema que estavam fechada e reformas em outros cinemas de rua. De acordo com o órgão, esses espaços impactam fortemente a inclusão social e cultural da população carioca no Centro e nas zonas Norte e Sul da cidade.

O filme "Malandro, o errado que deu certo" é uma sátira com o comediante Sérgio Mallandro e foi coproduzido pela RioFilme, por meio do edital de Complementação de Recursos para Produção e Finalização de Longas-Metragens, de 2022. Além disso, as filmagens tiveram o apoio da Rio Film Commission para as 50 diárias de gravações na cidade, em bairros como Barra, Centro, Urca e Tijuca, entre outros.