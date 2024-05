Padre Alexandre Paciolli foi preso em Fortaleza, no Ceará, no dia 3 de abril - Divulgação / Arquivo / Canção Nova

Padre Alexandre Paciolli foi preso em Fortaleza, no Ceará, no dia 3 de abrilDivulgação / Arquivo / Canção Nova

Publicado 25/05/2024 12:37 | Atualizado 25/05/2024 12:40

Rio – O padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, de 55 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelo crime de importunação sexual contra uma mulher, cometida em Itaperuna, Noroeste Fluminense, em 2021. Segundo a denúncia, ele se aproveitou da sua condição de líder religioso para cometer abusos.

De acordo com a acusação mais recente, a vítima passava por dificuldades familiares. Sob o pretexto de ajudá-la, ele fez uma visita à sua casa. Neste momento, o padre se aproveitou da sua condição de sofrimento para encostar em várias partes do seu corpo. Inicialmente, ela não demonstrou reação, mas depois, se afastou.

No entanto, isso não foi o suficiente para fazê-lo parar. Após ela desvencilhar-se, "o denunciado, mais uma vez, encostou a cabeça na cabeça da vítima e começou a acariciá-la no rosto, inclusive na boca e pescoço, descendo a mão e alcançando o meio do seio da vítima", destaca uma parte do texto.