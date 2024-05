Noah luta contra a sepse, uma infecção generalizada, e tem queimaduras por todo o corpo - Reprodução / Redes sociais

Rio – Uma campanha está buscando custear o tratamento do cachorro Noah, que fugiu do bagageiro de um ônibus enquanto era transportado de Minas Gerais para o Rio e acabou atropelado, além de sofrer queimaduras na pele pelo contato com o asfalto. Ele está internado na clínica Promove, em Botafogo, Zona Sul, desde 15 de maio.

Segundo relato publicado pela veterinária Alessandra Mondego, Noah, que é da raça, american bully, foi colocado no veículo sem coleira ou atestado de saúde e fugiu ao ver a porta do local onde estava preso ser aberta. Ela aponta irresponsabilidade do motorista e da mulher que o colocou no transporte.

A atriz Rayssa de Castro também ajudou a divulgar a ação. Ela afirmou, em suas redes sociais, que o cachorro passou oito horas preso sem comida ou água.

Noah luta contra a sepse, que é uma infecção generalizada, e realizou transfusões de sangue. De acordo com Alessandra, os músculos dele estão visíveis por causa das queimaduras de terceiro grau, o que o faz chorar de dor mesmo anestesiado.

Pessoas interessadas em ajudar podem realizar o pagamento via Pix para a chave roxanesiqueira@gmail.com.