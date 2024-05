Ação foi realizada por PMs e agentes da 35ª DP (Campo Grande) - Reprodução/Google Maps

Ação foi realizada por PMs e agentes da 35ª DP (Campo Grande)Reprodução/Google Maps

Publicado 25/05/2024 09:32

Rio - A Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam um homem e uma mulher, nesta sexta-feira (24), durante uma ação contra exploração sexual infantil. Os agentes localizaram a dupla, ainda não identificada, no bairro de Cosmos, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, a ação foi realizada por militares da Subsecretaria de Inteligência (SSI), do 40º BPM (Campo Grande) e agentes da 35ª DP (Campo Grande). No local da prisão, uma criança e uma adolescente foram encontradas.