Os animais eram mantidos em condições inadequadasDivulgação / Pmerj

Publicado 24/05/2024 20:43 | Atualizado 24/05/2024 20:55

Rio - O Comando de Polícia Ambiental (CPAM) da Polícia Militar apreendeu 65 aves, entre galos e galinhas, utilizadas em rinhas no Jacaré, na Zona Norte do Rio. A operação foi deflagrada após uma denúncia recebida por meio do programa Linha Verde, do Disque Denúncia.



Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram arenas onde ocorriam as brigas de galos. Além dos animais, foram apreendidos diversos medicamentos e instrumentos, como bicos de aço e tesouras de pinça.

Segundo a Polícia Militar, os galos estavam em condições precárias, sem acesso adequado a água, comida, ventilação e luminosidade.

Os materiais apreendidos e o responsável pelo local foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para registrar a ocorrência.

Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas através do número 2253-1177.