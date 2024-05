Moradores em situação de rua foram baleados durante ataque em Duque de Caxias, nesta sexta-feira (24) - Reprodução/Redes sociais

Rio - O morador em situação de rua que foi alvo de um ataque a tiros , na manhã desta sexta-feira (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está em estado gravíssimo. Ele deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, por volta das 9h, com um tiro no abdômen. A mulher que dormia ao lado dele, na Rua Marechal Bento Manoel, no bairro Jardim 25 de Agosto, também está internada na mesma unidade de saúde com um tiro na coxa, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Ambos aparentam ter 30 anos e não tiveram os nomes divulgados. Uma terceira vítima, também não identificada, morreu durante o ataque. Ainda segundo o hospital, o homem que está em estado gravíssimo foi encaminhado ao centro cirúrgico, onde realizou o procedimento de laparotomia exploradora, quando a cavidade abdominal é aberta. No momento, ele segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os moradores em situação de rua baleados, deitados em colchões na rua. As vítimas estariam dormindo na calçada do Cemitério Nossa Senhora das Graças, quando foram atingidas pelos disparos. Testemunhas afirmam que uma pessoa que passava de carro no local fez os disparos contra eles. A motivação, porém, ainda é desconhecida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Não houve prisões.